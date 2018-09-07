Faiz frenlensin yatırımlar artsın

BUĞRA KARDAN

Döviz, faiz ve enflasyon cephesinde beklentileri açıkladığı kararlarla karşılamaya çalışan hükümetin politikalarına Güneydoğulu işadamları olumlu bakıyor. Bölgeye yaptıkları yatırımlar ile adlarından söz ettiren üreticiler ve ihracatçılar, piyasada dengenin oluşmasına katkı sağlamak için krediye erişimi kolay kılacak adımların atılmasını talep ediyor.

KGF DEVREYE ALINMALI

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, yüzde 25’i bulan faiz oranlarının yatırımlara balta vurduğunu dile getirdi. Konukoğlu, ekonomi yönetiminin faizle mücadeleye önem verdiğini vurgulayarak, “Örneğin Kredi Garanti Fonu (KGF) çok önemli bir adımdı. Bu ortamda fonun yeniden devreye alınmalı, üretim ve ihracat odaklı olmalı” dedi.

Konukoğlu, faizler yüzde 10 mertebelerine indiği takdirde yatırımların artacağına da işaret etti.

GÜVEN ARTMALI

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise en önemli temennilerinin faiz oranlarının gerilemesi olduğunu belirtti. Ünverdi, “Ülkemizin güvenilirliği artar, firmalarımız üretim ile ihracata önem verir ve yeni bölgelere adım atar ise faiz geriler” ifadelerini kullandı.

Faiz yüküne karşı ilave tedbir ve teşviğin şart olduğunu kaydeden Ünverdi, şu açıklamaları yaptı: “Şirketlerin yararına olacak kredi yardımları ve prim erteleme gibi önemli konularda görüşlerimizi bildirdik. Bu konularda hükümet ile diyalog halindeyiz. Muhakkak ve muhakkak krediye erişim kolay kılınmalı. Böyle bir adım yüzde 25’i bulan faizleri aşağı çeker, yatırım iştahını arttırır, üretim ve ihracatı uçurur. Anadolu için üretim ve ihracat atılımı çok çok önemli. Bu nedenle kredi kanalları açık olmalı, limitler arttırılmalı.”

DOLAR BİR YERE OTURACAK

Kur dalgalanmalarına karşı ekonomi yönetiminin gerekli her adımı attığını anlatan Ünverdi, “Üreticiler ve ihracatçıların da rolü ile pek yakında dolar bir yere oturacak, sorunlar aşılacak” öngörülerinde bulundu.

SALDIRILARI ATLATMALIYIZ

Ekonomik savaşa da değinen Ünverdi, şöyle devam etti: “El ele verdiğimiz ve kenetlendiğimiz takdirde savaşın galibi oluruz. Hiç unutmuyorum, Afrin Operasyonu’na katılan bir Mehmetçik vardı. Ekranlardan ‘düğüne gidiyorum’ diyen bu kahramanımız operasyonda şehit olmuştu. Bu Mehmetçik ülkemiz için kendini feda etmiş, bizim paramız pulumuz gitmiş çok mu? Bunu anlayıp bilmeli, ülkemizin kalkınması için elimizden geleni yapmalı, üretmeli ve ihraç etmeliyiz ki saldırıları atlatalım.”