Faiz dondu kaldı piyasalar hareketlendi

Akit Ekonomi

Powell, faiz oranlarını artırmayı düşünmediklerini belirterek, ekonomideki toparlanmanın yılın ikinci yarısında başlamasının beklendiğini ifade etti. “Bu zorlu dönemde ekonomiyi desteklemek için tüm araçlarımızı kullanmaya kararlıyız. Martta politika faizi oranını hızlıca sıfıra yakın seviyeye düşürdük. Ekonominin son sıkıntıları atlattığından ve maksimum istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerini başaracağından emin olana kadar bu seviyede tutmayı bekliyoruz” diyen Powell, “Hazirandaki ekonomik beklentilerin gösterdiği şey, bu yılın ikinci yarısında başlayan ve sıfıra yakın seviyelerdeki faiz oranlarının desteğiyle önümüzdeki birkaç yıl boyunca devam edecek ekonomik toparlanma beklentisidir”dedi.

Pozitif ayrıştık

Analistler, FED’in faiz kararı ve FED Başkanı Jerome Powell’ın konuşması sonrası küresel pay piyasalarında düzeltme eğiliminin gözlemlendiğini, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını ifade etti. Avrupa borsaları, güne satıcılı başlarken, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 artışla 110.050,22 puana yükseldi ve günü 109.155 puandan kapattı.

Altına dikkat

Altının ons fiyatı, dün ABD Merkez Bankası’nın (FED) kararlarıyla yüzde 1,4 değer kazanarak 1.739 dolara çıktı. Şu dakikalarda ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.735 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, FED’in faizleri uzun süre düşük seviyede tutacağını açıklaması ve ekonomik görünümdeki risk unsurlarına dikkati çekmesinin, altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.