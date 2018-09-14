Faiz denilen sömürü aracına vesile olmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Döviz kurundaki dalgalanma başta olmak üzere, ekonomimizi olumsuz yönde etkileyen tüm hadiseleri serbest piyasa çerçevesinin dışına asla çıkmadan çözmenin mücadelesini veriyoruz” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 20. Olağan Genel Kurulu, Genel Başkan Bendevi Palandöken’in ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un da katılımıyla gerçekleştirildi.

AHİLİK KARDEŞLİK DEMEKTİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul’daki konuşmasına, “Daha önceki genel kurullarınıza ‘başbakan’ sıfatıyla katılmıştım. Bu defa Türkiye’nin yeni yönetim sisteminin ilk cumhurbaşkanı olarak aranızda bulunuyorum” sözleriyle başladı.

Ülkenin geleneğinde esnafın ahi olduğunu belirten Başkan Erdoğan, ahinin kelime kökeninin ise “kardeşlik” ve “cömertlik”ten geldiğini belirtti.

Erdoğan, tarihte ahinin ticarette ve sosyal hayatta kardeşliği, dayanışmayı, cömertliği esas alan kişi olduğunu vurguladı.

Başkan Erdoğan, salonda bulunanlara “Kardeşlerim, Türkiye’nin kritik bir dönemden geçtiği şu günlerde sizlere yine çok önemli görevler düşüyor. Son 5 yıldır ardı ardına yaşadığımız hadiselerin en büyük şahitleri sizlersiniz” diye seslendi.

SALDIRIYA MARUZ KALDIK

Sokakları karıştırmaktan darbe teşebbüsüne, terör örgütlerini Türkiye’nin üzerine salmaktan ekonomik tetikçiliğe kadar her türlü saldırıya maruz kaldıklarına değinen Erdoğan, “Şimdi sizler vasıtasıyla, tüm milletimle, dünyadaki tüm siyaset ve ekonomi çevreleriyle samimi bir hasbihal yapmak istiyorum” diyerek önemli mesajlar verdi.

Türkiye’de siyasi ve ekonomik alanlarda yaşanılan değişim ve gelişmelere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin tercihini tercihin serbest piyasa ekonomisinden yana kullanıldığını anlattı.

SERBEST PİYASADAN YANAYIZ

Erdoğan, “Türkiye’nin bugün de tercihi ve uygulamaları serbest piyasa ekonomisinden yanadır. Döviz kurundaki dalgalanma başta olmak üzere ekonomimizi olumsuz yönde etkileyen tüm hadiseleri serbest piyasa çerçevesinin dışına asla çıkmadan çözmenin mücadelesini veriyoruz. Benzer sorunlarla karşılaşan kimi ülkelerin, bunları demokrasi ve serbest piyasa ekonomisine uymayan yöntemlerle nasıl çözdüklerini de gayet iyi biliyoruz. Ama biz bu yollara tevessül etmedik, etmeyeceğiz” dedi.

Konuşmasında dövizdeki dalgalanmalar ile faiz konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir” diyerek Merkez Bankası’na göndermede bulunarak önemli mesajlar verdi.

KAMUDA TASARRUF DÖNEMİ

Kamu harcamalarında mümkün olan en yüksek tasarrufu gerçekleştirerek bütçe dengesine katkıda bulunacaklarını ifade eden Başkan Erdoğan, “Birçok bakanlıklarımız, genel müdürlüklerimiz kiracı. Bakanlık sayımızın 16’ya düşmesiyle birlikte kazanılan binaları değerlendirdik, planlaması yapıldı. Bundan böyle kiracı olan yerlerin tamamından çıkmak suretiyle onları buralara taşıyarak buradan da çok ciddi bir tasarrufta bulunduk” dedi.

ERDOĞAN PİYASAYA ŞU MESAJLARI VERDİ

“Döviz kurundaki dalgalanma başta olmak üzere, ekonomimizi olumsuz yönde etkileyen tüm hadiseleri serbest piyasa çerçevesinin dışına asla çıkmadan çözmenin mücadelesini veriyoruz.”

“Zor dönemler, zor kararlar vermeyi ve uygulamayı gerektirir.” Biz de ülkemizin içinden geçtiği dönemin nezaketine ve önemine uygun kararlar almaktan ve uygulamaktan asla çekinmiyoruz.”

“Bizim anlayışımıza göre ihracat ve ithalat gibi dışarıyla işi olmayan hiç kimsenin dövizle yolu kesişmemelidir.”

“Bu dönemde döviz bahanesiyle, dolarizasyonla sattıkları ürüne hiç alakası olmadığı halde bire 3, bire 5, bire 10 zam yapanlar iflah olmayacaklardır.”

“Döviz kurundaki dalgalanmayı önlemeye yönelik pek çok tedbiri hayata geçirdik, geçiriyoruz. Bu doğrultuda yeni adımlarımız olacak.”

HASSASİYETİM AYNI

“Yüzde 50’lere varan faiz oranı olduğu zaman... Böyle yüzde 50 karlılıkla kazanan çalışan var mı? Bu ancak esrar eroin tüccarlarında olur, normalde olmaz. Bu gerçek ortadayken faiz denilen bu sömürü aracını kullanmaya asla aracı olamayız, vesile olamayız.”

“Özellikle faiz konusundaki hassasiyetim aynı, değişen bir şey yok. Merkez Bankası bağımsız ya dolayısıyla o kendi kararını kendi alır, ayrı.”

“Ben bugüne kadar Merkez Bankasının, açıklamış olduğu enflasyon oranlarını tutturduğunu görmedim.”

“Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. ‘Enflasyon sebeptir, faiz neticedir’ diyorsan bu işi bilmiyorsun arkadaş.”

“Bankalar kredi faizlerini aşırı şekilde yükselterek ve kredi musluklarını kısarak, reel sektör fiyatları şişirerek yangının üzerine adeta körükle giderlerse bundan herkes zararlı çıkar.”

“Bu yaşadıklarımız bize zorla yamanmak istenen, özel olarak üzerimize atılmaya çalışılan sahte bir dalgalanmanın ürünüdür.”