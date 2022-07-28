Faiz arttırma mı, duraklatma mı? Faizi arttıranlarda resesyon, duraklatan Türkiye'de büyüme!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz karşısındaki kararlı duruşu sürerken, Türkiye'nin ekonomik hamleleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu.

Yurt dışı fonlu olduğu ortaya çıkan Medyascope'dan Özgecan Özgenç, Kavcıoğlu'na, "Dünyada herkes yanlış yaparken biz mi doğru yapıyoruz yorumları yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası için politika faizinin bir politika aracı olmaktan çıkıp çıkmadığını sormak istiyorum." dedi.

Kavcıoğlu, Medyascope muhabirinin sorusuna, " Faiz konusunda doğru karar verdiğimizi düşünüyorum. " cevabını verdikten sonra, şu ifadelerle devam etti:

Merkez Bankası'nın politika aracı politika faizi. Dünyada böyle bir yaklaşım yok. Politika faizini bir araç olmaktan çıkardılarsa aynı eleştiri bizim için de geçerli. Faizi bir politika aracı olarak kullanılmadığını söylemek doğru değil.

Faiz konusunda kimin doğru yaptığını zaman gösterecek. Resesyonun konuşulmadığı tek ülke Türkiye.

Kavcıoğlu'nu doğrulayan gelişme! ABD'de resesyon

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilere göre; ülkede GSYH, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 azaldı. Bu yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 0,5 büyümesi öngörülüyordu. Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6 küçülmüştü. Böylece ABD ekonomisi, iki çeyrek üst üste daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.