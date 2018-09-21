Faiz artırımı esnafın belini fena büküyor

Oğuzhan Gültekin Ankara Merkez Bankasının faiz artırımından sonra bankalarda uygulanan faizler esnafın ve vatandaşların belini büküyor. POS cihazlarının komisyonları, bankacılık işlemleri ve kredi faiz oranları esnafa kan kusturmaya başladı.

“Kredi faizlerinin yüksek olmasının bedelini tüm hem inşaat firmaları hem de bankalar öder” diye konuşan İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, “Türkiye’de ticaret hayatı ve finans hayatı ayrılmaz bir ikilidir. Bu iki unsurun birbirini kesinlikle kollaması gerekiyor. Sonuçta ölüden bir fayda çıkmaz. Burada ölüden kastımız ticaret hayatını yüksek faizle öldürdüğünüzde bir kazanç elde edilemez. Dolayısıyla sürdürülebilir ticari hayat açısından özellikle üretim destekli ticaret hayatının daha düşük faiz oranlarıyla desteklenmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.

‘KONUT KREDİSİ FAİZLERİ YÜKSEK’

İMKON Başkanı Tellioğlu, “Bugün Türkiye’de konut kredi faizlerinin iki puanı geçtiğini biliyoruz” hatırlatması yaptıktan sonra sözlerini şöyle devam ettirdi:

“Dolayısıyla faiz oranların daha makul seviyelere indirilmesi ticari hayata canlılık vereceğine inanıyorum. En azından bazı kredi faizlerinin belli seviyelerde tutulması da ticareti canlı tutulacaktır. Bu konuda da belli çalışmalarımız var. Eğer faiz oranları düşündüğümüz gibi belli seviyelere inmezse inşaat sektörü büyük bir krize girecek ve bunun faturasını Türk ekonomisi ve bankalar da çekecek. Bankaların bu konuda zarar etmemesi açısından tüccara üretene karşı banka kredi faizlerini düşürmesi lazım. Ülkenin şu anki durumunu fırsata çevirerek vatandaşları ve esnafı boğazlaması doğru olmaz. Ayrıca ülkemizde yabancı konut alıcılarına karşı verdiği destek de sektör için büyük önem arz ediyor” dedi.

PİYASALARDA FIRSATÇILAR VAR

Esnafın gelirine bankaların, yüksek faiz ve komisyon oranlarıyla ortak olduğuna dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, banka faizlerinin vatandaşın ve esnafın cebini küçültmeye devam ettiği bir ortama ekonomik krizin eklenmesinin fırsatçılığı doğurduğunu ifade ederek, “Bankalar artık tefeci faizi gibi faiz alıyor. Esnafın kirası, çalışan giderini çıkardığınızda gelirin zaten yüzde 10’u kalıyor o da bankalara gidiyor. Bazı bankalar POS cihazlarından aldığı komisyon oranını haddinden fazla artırdı. Paranın, POS cihazından çekildiği andan itibaren esnafın kasasına girme süresi ne kadar az olursa komisyon oranı o kadar yüksek alınıyor. Ertesi gün parasını almak isteyen esnaf da bu oranların altında eziliyor. Öyle ki 1 ay öncesine kadar 1,10 ile 1,30 olan pos cihazlarından alınan komisyon oranları son bir ayda yüzde 2’ye çıkarıldı. Esnaf bu gidişat devam ederse cihazları kaldırıp sadece nakit çalışmak zorunda kalacak. Bu durum zamanla hem halkı hem de esnafımızı mağdur edecektir” görüşünü dile getirdi.