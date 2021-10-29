Faili meçhulleri soran esnafı tartakladılar! Siirt’te Akşener’i terlettiler

Akşener ziyareti sırasında Cemil Taşkesen adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama Meclis'te burası inkar ediliyor" sözleriyle karşılaştı.

Cevabı ‘kem küm’ oldu

Bu sözlere gerekli cevabı veremeyen güya milliyetçi Akşener, "İnsanların Kürt, Türk, Alevi, Sünni olması etnik aidiyetleridir. Dini aidiyetlerine, mezhepsel aidiyetlerine herkes saygı duymak zorundadır. Sen, 'Burası Kürdistan' diye tariflersen... Ben başından beri bir şey söylüyorum. Biz bu ülkenin sınırları içerisinde bir bütün müyüz, değil miyiz? Sorunun cevabı bir. O cevabı da verecek olan hem sensin hem benim… Seni inkar eden yok. Onu böyle kabul etmem mümkün değil. Bu ayrışmadır. Bunu kabul etmem mümkün değil" diye konuştu.

Vatandaşı tartakladılar

Bir vatandaşın, "Siz İçişleri Bakanı'yken Doğu ve Güneydoğu'da kaç faili meçhul cinayet yaşandı?" şeklindeki sorusuna ise Akşener, "Benim bakanlığım döneminde hiç. Sayın Soylu'ya göre ben stajyer İçişleri Bakanıyım. Onun için ben ne olduğumu anlayabilmiş değilim. Sayın Soylu'ya göre stajyer bakan olduğuma göre o söylediklerinizi yapmış olmam mümkün değil" cevabını verdi.

Akşener'in aracına binmesinin ardından bazı partililer soruyu soran vatandaşa tepki gösterdi. Polis, olayların büyümesini engelleyerek vatandaşı bölgeden uzaklaştırdı. Siirt'teki temaslarını tamamlayan Akşener, Batman'a geçti.

‘Gerekeni yaptım’ demişti

‘Benim dönemimde faili meçhul yok’ diyen Akşener 2016’da Balıkesir’de yaptığı konuşmada faili meçhul suçlamaları için, “Ne derseniz deyin hepsi kabulümdür. Bu ülke için, bu milletin birliği beraberliği için bir şey yapılması gerekiyorsa yapmışımdır, sorumluluğunu da sonuna kadar alıyorum" ifadelerini kullanmıştı.