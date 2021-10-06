Faili meçhul tecavüz olayının suçlusu 12 yıl sonra bulundu!
İşitme ve konuşma engeli olan kadın uğradığı cinsel saldırının ardından hamile kaldı. Suçlunun bulunamamasıyla kapanan dosya, JASAT tarafından yeniden ele alındı.
12 yıl önce yaşanan tecavüz olayının sorumlusunun kimliği tespit edildi.
Kastamonu Araç'ta yaşayan İ.Y. isimli engelli kadın, 37 yaşında tecavüz saldırısına uğradı.
2009 yılında yaşanan olayın ardından işitme ve konuşma engeli olan kadın karakola giderek şikayette bulundu.
Bebek ölü doğdu
Araç Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir süre sonra hamile olduğunu anlayan İ.Y. doğumunu bekledi.
Bebeğinin ölü doğmasının ardından olayla ilgisi olduğu düşünülen 5 kişiye DNA testi yapıldı. Test sonuçlarında uyuşmazlık olmasıyla şahıslar beraat etti.
Dosya yeniden açıldı
2021 yılının başında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı olan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), sonuçlanmadan kapanan dosyayı yeniden ele aldı.
Geniş kapsamlı çalışma başlatan ekiplerin araştırmaları sonucunda 63 yaşındaki Ş.U.'nun olayla ilgilisi olacabileceği tespit edildi.
Elde edilen deliller doğrultusunda Araç Cumhuriyet Savcılığı, 2009 yılında ölü doğan bebeğin mezarının açılmasına karar verdi.
DNA testi yapıldı
Kazılan mezardan kemik numuneleri alınarak şüpheliden alınan örneklerle birlikte Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
JASAT tarafından elde edilen deliller doğrultusunda Araç Cumhuriyet Savcılığınca 2009 yılında ölen bebeğin mezarı kazdırılarak kemik numuneleri alındı ve şüpheli şahıstan alınan örneklerle Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yapılan DNA incelemesinde ölen bebeğin biyolojik babasının Ş.U. olduğunun tespit edilmesi üzerine şahıs gözaltına alındı.