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Siyaset Faik Öztrak'tan Muharrem İnce'ye 'CHP'nin torpillisi' tepkisi!
Siyaset

Faik Öztrak'tan Muharrem İnce'ye 'CHP'nin torpillisi' tepkisi!

CHP'den istifa eden Muharrem İnce'nin 'CHP'nin torpillisi' sözlerine tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak,"Bu boş polemikleri hiç doğru bulmuyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 22:58:00 - 2021-02-12 23:00:35
Faik Öztrak'tan Muharrem İnce'ye 'CHP'nin torpillisi' tepkisi!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile eski CHP'li, Memleket Hareketi lideri Muharrem İnce arasında ''CHP'nin torpillisi'' tartışması başladı. 

CHP'den istifa eden ve Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce, Faik Öztrak'ı ''CHP'nin torpillisi'' ilan etti.

'CHP'nin torpillisi' tartışması

İnce, katıldığı bir televizyon programında "1938 Atatürk rahmetli olmuş. Aralık'ta kurultay toplanıyor. Kurultay delegesi Faik Öztrak'ın (dedesi) sonra babası, sonra kendisi... Birinci sıra hep tahsisli... Hep alacaklı..." diyerek Öztrak ailesinin CHP'nin torpillisi olduğunu 100 yıldır vekil olduklarını iddia etti.

CHP Sözcüsü Öztrak ise İnce'nin bu sözlerine "Bu boş polemikleri hiç doğru bulmuyorum." diyerek yanıt verdi.

Faik Öztrak'tan milli uzay hamlesi eleştirisi

Öte yandan Öztrak, her milli adıma karşı olduğu gibi milli uzay hamlesine de karşı çıktı.

Öztrak, "Ülkemizde sadece ekonomik değil, büyük bir sosyal çöküş de yaşanıyor. Ülkemizde büyük insani dramlar yaşanıyor. Ama bu dertleri saraydan dinleyen, gören yok. Üstüne üstlük, sokaktaki esnafın halini görmeyenler, 'Gökyüzüne bak, Ay'ı gör' diyerek bir de esnaflarımızla alay ediyor." ifadesini kullandı.

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