Fahrilerin gözü Diyanet İşleri Başkanlığı’nda

Oğuzhan Gültekin Ankara

Binlerce sözleşmeli personeli ilgilendiren kadroya alım süreci hızla ilerlerken vekil imamlar, Fahri Kur’an Kursu Öğreticileri ve sözleşmeli personeller de yapılacak olan düzenlemeye dâhil edilmeyi bekliyor.

Görevlerini severek ve özveriyle yapıyorlar

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Diyanet Birlik-Sen Genel Başkanı Kenan Ak, “Ç‌ok şerefli ve sorumluluğu ağır olan kutsal bir görevi ifa eden Fahri (Geçici) Kur’an Kursu Öğreticilerimiz son yıllarda hem maddi hem de manevi olarak ç‌ok zorlu süreçlerden yıpranarak geçiyor. Fahri Kur’an Kursu öğreticilerimiz, vekil imamlarımız yıllarca çok zor şartlar altında en ücra yerlerde vatandaşlarımıza ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza hem Kur’an öğretiyorlar. Hem de dinimizi anlatarak görevlerini en güzel ve başarılı bir şekilde yerine getiriyor. Her yıl görev alabilmek için önce KPSS ve DHBT sınav engellerini aşmaları, sonra da kurumun açtığı mülakat sınavlarında başarılı olmaları gerekiyor. Yıllardır bu şekilde ek ders karşılığı görev alarak kurumun görevli açığını kapatan kardeşlerimiz en mahrum yerlerde bir ayda 8 gün yatan sigortalarına rağmen şikâyet etmeden görevlerini yapıyorlar ve meslekte de büyük tecrübeler kazanıyorlar. Bugüne kadar emeklerinin karşılığını ne maddi ne de manevi olarak alamamış olmalarına rağmen Görevlerini severek benimseyerek ve özveriyle yapıyorlar” dedi.

En çok hizmet edenler en çok mağdur edildiler

Ak şöyle devam etti; “Amacı mesleğe tecrübe kazandırmak ve personelin eğitilmesini sağlamak olan ve 2023 yılında faaliyete geçecek Diyanet Akademisi’nin vereceği tecrübe eğitimini zaten en zor şartlarda çalışarak alan ve Kuran Kursu Öğreticiliğinde oluşan liyakat ve Tecrübeleri ile kadrolu öğretici olmayı çoktan hak ediyorlar. Başkanlığın 2011 yılında fahri öğreticilere Kadro tahsisinde yaptığı hataların sorumlusunun şu an görev yapan ve her biri yüksekokul veya lisans mezunu olan bu kardeşlerimiz Cumhur ittifakı tarafından 4 yıl önce verilen ‘Kadro’ sözünün tutulmasını ve kadroya geçiş ile ilgili Meclisimizde bekleyen teklifin yasalaşmasını istiyorlar. Siyasi iradeden ve diyanet yetkililerinden uzun zamandan beri beklentileri çalıştıkları SGK prim günleri baz alınarak halen görevde olma şartı aranmaksızın kategori ayrımı yapılmadan direk kadroya geçirilmelerini ve çalıştıkları yıllarda sadece 8-9 gün yatırılan sigortalarının 30 güne tamamlanmasıdır. Diyanetin en çok çalışan, emek ve hizmet üreten ama en çok mağdur edilen, ezilen, dışlanan bu evlatları taşeronlara bile kadro dağıtıldığı bu dönemde devletin kendilerine sahip çıkmasını seslerine ses ve tek kelimeyle kadro verilmesini istiyorlar. Çünkü liyakatli ve şartları tutan kardeşlerimizin kadroya alınması diyanet adına da büyük bir kazanç olacaktır.”