Fahri Kur’an kursu öğreticileri hakkını istiyor

Asgari ücret zammıyla çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği yönünde açıklamalar gelirken, öğretmenlere yönelik meslek kanunu çıkarılması planlanırken yıllardır üvey evlat muamelesi gören fahri Kur’an kursu öğreticilerine ilişkin adım atılmaması üzdü.

Üvey evlat muamelesi görüyorlar

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Diyanet Birlik-Sen Genel Başkanı Kenan Ak, şunları ifade etti: “Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışan bu kardeşlerimiz çalışma ve ekonomik şartlara bakıldığı zaman en mahsun olanlarıdır. Üvey evlat muamelesi gören ve sahip çıkılmayan bu 25 bin kişinin emeği tamamen sömürülüyor. Bu kardeşlerimiz asgari ücretin de altının altında çalışmak durumda kalıyorlar. Kadro konusu bir kenara dursun en azından bu insanların özlük, mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi elzemdir. Bu arkadaşlarımızın sıkıntıları da gündeme alınmalı ve çözülmelidir.”

Sorunları hemen çözülmeli

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal da, şunları dile getirdi: “Öğretmenlere, sağlıkçıların bir kısmına verilen iyileştirmeler çok önemlidir. Ancak burada yapılan iyileştirmelerin kamu çalışanları ayrılmadan yapılması daha önemlidir. Ayrıca yıllardır fahri öğreticilerin aldıkları ücretler de günümüzde içler acısıdır. Bu kardeşlerimiz Din Hizmetleri Alan Sınavına giriyorlar, KPSS’ye giriyorlar, mülakatlara giriyorlar yani bu kardeşlerimiz liyakatli insanlar. Kadrolu arkadaşlarımız ile aynı işi yapıyorlar. Zaten kadroda bu arkadaşlarımıza ihtiyaç da var. Kesinlikle bu arkadaşlarımızın sorunları geciktirilmeden çözülmeli. Özlük haklarında iyileştirmeler yapılmalı ve kadro yolu açılmalıdır.*