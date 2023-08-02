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Biyografi Fahri Aktaş kimdir? Fahri Aktaş nereli yeni görev yeri neresi?
Biyografi

Fahri Aktaş kimdir? Fahri Aktaş nereli yeni görev yeri neresi?

Yeniakit Publisher
2023-08-02 21:03:00 -
Fahri Aktaş kimdir? Fahri Aktaş nereli yeni görev yeri neresi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 52 ilin emniyet müdürlerii değişti, Fahri Aktaş, Manisa Emniyet Müdürlüğü’ne atandı. Peki, Fahri Aktaş kimdir?

Zonguldak Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Fahri Aktaş kimdir nereli?

1968 İzmir doğumlu olan Sayın İl Emniyet Müdürü Fahri AKTAŞ 1987 yılında Polis Koleji’nden, 1991 yılında Polis Akademisi’nden mezun oldu. Sırasıyla Adana, Van, Erzurum, Şırnak illerinde değişik rütbelerde TEM, İstihbarat, KOM, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, PMYO Öğretmen Emniyet Müdürü görevlerinde bulundu. Askerliğini 1994-1996 yılları arasında Kayseri 1.Komando Tugayında(Şırnak/Cudi üs bölgesi) Asteğmen rütbesinde tamamladı.

2005-2006 Mersin Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde (MBA) alanında Yüksek Lisans Eğitimi yaptı. BM Polis Barışgücünde (UNPOL), Haiti (MİNUSTAH) ve Fildişi Sahili (ONUCİ) ülkelerinde yurtdışı görevler almış, Güney Kore  ile Almanya’da resmi toplantı ve temaslarda bulunmuştur.

2015 yılında Adana İlinde “TEM, Güvenlik ve Çevik Kuvvet” birimlerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı iken, EGM Yüksek  Değerlendirme Kurulu Kararı ile 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti. 2015-2017 yıllar arasında Polis Başmüfettişi olarak Özel Güvenlik Denetleme Adana Bölge Başkanı, 2017-2021 yılları arasında Giresun İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı. Resmi gazetede yayınlanan 2021/307 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Zonguldak İl Emniyet Müdürü olarak atanmış, 14.07.2021 tarihinde göreve başlamıştır.

Evli ve 2 kız babasıdır. İyi derecede Fransızca bilmektedir.
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