Fahrettin Koca'dan inanılmaz iddia! Hatay Belediye başkanını...

Türkiye, Güneydoğu’da meydana gelen afet sonrası 4. seviye alarma geçti. Binlerce insan depremzedelere yardım edebilmek için bölgeye akın etti.

İlk günden bu yana bölgede koordinasyon çalışmalarını sürdüren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçerik Üreticisi Adem Metan’ın sorularını yanıtladı.

Afet bölgesinde ilk günden bu yana çalışmalarını yürüten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçerik Üreticisi Adem Metan’ın "Hatay Büyükşehir Belediyesi ile bir koordinasyon problemi var mı?" sorusuna “Lütfü Beyi 8-9 defa aradık ulaşamadık” cevabı verdi.

Metan'ın, yurt dışından Türkiye'ye sağlık desteği gelip gelmediği sorusu üzerine Fahrettin Koca, "Yurt dışından özellikle sahra hastanelerinin kurulmasıyla ilgili yoğun bir teklif geldi. Bununla ilgili de uygun yerleri biz göstermiş olduk. Mesela buraya Amerika'dan gelen başlandı. Bir sahra hastanesi kurulumu yapılıyor olacak. Bir hastanemizi de bizim sahra hastanemiz olan gördüğünüz bu hastaneyi de 75 yataklı ama 100 yatağa çıkarmak üzere bir plan yapıldı. Burada hem ameliyatlar yapılıyor olacak hem mobil farklı olarak mobil tomografisi de olan laboratuvar hizmetin de verilebilir olduğu muhtemelen pazartesi günü ameliyatların da başlayabileceği bir sahra hastanesi" dedi.

Adem Metan, çok sayıda helikopterin Adana ve Mersin Şehir Hastanelerine yaralıları sevk ettiğini gördüğünü diğer şehirlerle ilgili koordinasyon olup olmadığını sordu.

Sağlık Bakanı Koca, "Bizim özellikle; Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da deprem yoğun olarak hissedildiği için hasta transferinin yoğun olduğu iller oldu. Sadece Hatay'dan Adana'ya gönderdiğimiz hasta sayısı 4200’leri geçmiş oldu. İskenderun'da da ağırlıklı Mersin Şehir Hastanemize biliyorsunuz transferleri yaptık. Orada da 6500’lere yakın bir hasta transferi sağlandı ama giderek hasta transferi azalmış oldu. Diğer illerimizde de olmak üzere" ifadeleri ile cevap verdi.

"LÜTFÜ SAVAŞ'A DEPREMİN İLK GÜNÜ ULAŞAMADIK"

Metan'ın, tartışmalara konu olan Hatay Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili bir koordinasyon problemi olup olmadığı sorusu üzerine ise Bakan Koca, Başkan Lütfü Savaş'a ulaşamadıklarını söyledi. Koca, "Ben ilk geldiğim gün saat 2 gibi ancak gelebilir olmuştum. İlk aradığım kişilerden biri Sayın Belediye Başkanı olmuştu. Lütfi Bey'i hatta 8-9 defa aradık. Ulaşamamıştım ama devamında 2 saat sonra kendileriyle koordinasyona geçtim ve koordinasyonla birlikte buradaki sorunları çözmek üzere bir arada olmamız gerektiğini özellikle telefona çıkan özel kalemine ifade etmiştim. Üç saat sonra da koordinasyona gelmiş oldular" dedi.