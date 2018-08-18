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Fahrettin Koca: Yerlileştirme projelerimizi sırasıyla uygulayacağız

Sağlık Bakanı Koca, "Tıbbi cihaz, sarf, ilaç ve aşı konusunda dışa bağımlılığımızı azaltacak yerlileştirme ve millileştirme projelerimizi sırasıyla uygulamaya koyacağız." dedi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:27
Fahrettin Koca: Yerlileştirme projelerimizi sırasıyla uygulayacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Koordinasyon Merkezi'nde (SAKOM) video telekonferans (VTC) sistemi üzerinden, 81 ilin sağlık müdürleri ve sağlık çalışanlarının Kurban Bayramı'nı kutladı.

İl sağlık müdürlerine seslenen Koca, kritik bir zamanda hep birlikte önemli bir sorumluluğun yükünü omuzlarında taşıdıklarını belirterek, "Sağlık camiamız ambargolar, ekonomik krizler ve doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda her zaman geçmişten gelen tecrübesi ile görevini başarı ile yürütmesini bilmiştir." ifadesini kullandı.

Toplumun en fazla mağdur ve en kırılgan olduğu durumlarda fedakarca görev yapmayı hayat tarzı haline getiren bir ekibin mensupları olduğunu vurgulayan Koca, "Bu fedakarlığın sürekliliği, doktorundan hasta bakıcısına kadar tüm çalışanlarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda gelecek kaygısı duymadan hizmet vermesine bağlıdır. Hasta ve sağlık çalışanının kendini güvende hissedeceği, karşılıklı güvenin en üst düzeyde olduğu bir çalışma ortamı oluşturmak zorundayız." diye konuştu.

"Kendi üretimimizi yapacak potansiyelimiz var"

Son günlerde maruz kalınan ekonomik saldırıların, tüm sektörlerde olduğu gibi, belki daha da fazla, sağlık sektörünü etkileyebileceğine işaret eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle risklere maruz kalmamak için uygulamaya konacak uzun vadeli çözümlerin içinde aktif olarak yer almanın milli bir vazife olduğuna inanıyorum. Tıbbi cihaz, sarf, ilaç ve aşı konusunda dışa bağımlılığımızı azaltacak yerlileştirme ve millileştirme projelerimiz sırasıyla uygulamaya koyacağız.

Maruz bırakıldığımız durumu fırsata çevirecek, bu vesileyle israftan kaçınacak ve kendi üretimimizi yapacak potansiyelimiz vardır. Bizler sağlık camiası olarak bunun öncüsü olmaya en uygun adayız. Milli duyarlılık, birlik ve beraberlik içinde olma gereğinin ortak bir duyguya dönüştüğünü gördüğümüz bu günlere önümüzdeki Kurban Bayramı ayrıca bir katkı sağlayacak ve bu ruhu güçlendirecektir."

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:27
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  5. Anadolu Ajansı

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