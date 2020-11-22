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Sağlık Fahrettin Koca sosyal medya hesabından kutladı!
Sağlık

Fahrettin Koca sosyal medya hesabından kutladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla 22 Kasım Diş Hekimleri Günü’nü kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 18:48:00 - 2020-11-22 19:04:38
Fahrettin Koca sosyal medya hesabından kutladı!

 

Ülkemizde 22 Kasım Diş Hekimleri Günü, 22 Kasım'ı içine alan hafta ise Ağız ve Diş Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “22 Kasım, Dünya Diş Hekimleri Günü. İçinde bulunduğumuz haftaysa Ağız Diş Sağlığı Haftası. Salgın döneminde risk alma pahasına hastalarıyla yakından ilgilenmeye devam eden, birçoğu yanımızda olan diş hekimlerimizi kutluyoruz. Fedakârlıkları için de kendilerine şükran borçluyuz.” diyerek Diş Hekimleri Günü’nü kutladı.

 

 

 

Türkiye’de ilk Diş Hekimliği Okulu 22 Kasım 1908 tarihinde kurulmuştur. 28 Ekim 1909’da fiilen eğitime başlamış, ilk mezunlarını ise 30 Temmuz 1911 tarihinde vermiştir. İlk yılında mezunlarının sayısı 43 kişi iken, 1923 yılında mezun sayısı 58 kişiye ulaşmıştır.

 

 

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Yorumlar

yavuzselim3

kutlu olsun bakanım!
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selim

dolgum düştü,çok dişim ağrıyor ama pandemi dolayısıyla gidemiyorum.. ne yapmam gerekiyor bilgi verin lütfen hiçbir şey yiyemiyorum
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