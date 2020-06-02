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Gündem

Fahrettin koca paylaştı: Süre 8 hafta uzatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bakanlığımız ve kamu çalışanı tüm hanımların hamilelik izni Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 8 hafta uzatıldı. İdari izin 32. hafta yerine hamileliğin 24. haftasından itibaren başlayacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:54:00 -
Fahrettin koca paylaştı: Süre 8 hafta uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili bir yazı gönderildi.

Yazıda, "Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

"8 hafta uzatıldı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yaptı. Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Bakanlığımız ve kamu çalışanı tüm hanımların hamilelik izni Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 8 HAFTA uzatıldı. İdari izin 32. hafta yerine hamileliğin 24. haftasından itibaren başlayacak. Dünyaya bir bebek gelecekse akan sular süren işler durmalı.


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