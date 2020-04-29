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Fahrettin Koca o iddialara cevap verdi: Akrabalığım yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsveç'ten getirilen Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken ile ilgili bir akrabalık bağının bulunmadığını söyledi.

2020-04-29 19:05:00 -
Fahrettin Koca o iddialara cevap verdi: Akrabalığım yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, "İsveç’ten getirilen Emrullah Gülüşken ile bir akrabalığım yok, tanımıyorum." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklaması:

Benim hiçbir akrabalık bağım yok. Aracılık olanlardan da akrabam ya da tanışıklığım olmadı. Sosyal medyadan bu bilgilendirme yapıldı. Sonra bana bilgi ulaşıldı. Büyükelçi ile konuştuk, kendileri de özellikle Türkiye'de tedavi edilmesinin uygun olduğunu söyledi ve Türkiye'ye getirilmiş oldu. Şuan Ankara'da tedavi ediliyor. 2 gün yoğun bakımda kaldı. Ciddi bir solunum problemi olmamasına rağmen kalp rahatsızlığını söylemiş olması. Bizim takiplerimizde de muhtemelen kapak sorunlarının olduğunu biliyoruz. Ciddi bir sorun olmadığını anlıyoruz. Baba ve 3 çocuğu getirildi. Büyük kızında ve 10 yaşındaki çocukta da pozitif çıktı. İsveç bunu bilmiyordu. 7 yaşındaki çocukta da negatif çıktı. Dolayısıyla 2 gün sonra servise alındı ve takibi yapıldı. Dünyada hastaların tüm sorunlarına hiçbir ücret almaksızın müdahale eden, hava ambulansı hizmeti veren tek ülkeyiz. Sadece İsveç'ten getirmedik. Biz bu süreçte daha dün Rusya'dan vatandaşımızı getirdik.

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