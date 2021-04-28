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Gündem Fahrettin Koca kritik 5 ili açıkladı
Gündem

Fahrettin Koca kritik 5 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 17:35:00 -
Fahrettin Koca kritik 5 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat." dedi.

 

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