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Siyaset Fahrettin Koca ile ilgili şaşırtan iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Siyaset

Fahrettin Koca ile ilgili şaşırtan iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2023-04-07 14:32:00 -
Fahrettin Koca ile ilgili şaşırtan iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Gazeteci Candaş Tolga Işık, AK Parti kulislerinden gelen bilgileri aktardı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Işık, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın milletvekili listelerinde yer almak istemediklerini bildirdiğini ileri sürdü.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, AK Parti kulislerinden gelen bilgileri aktardı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Işık, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın milletvekili listelerinde yer almak istemediklerini bildirdiğini ileri sürdü.

 

"Size biraz AK Parti kulisi vereyim" diyen Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son dakikaya kadar her şey değişebilir ama şu an için planlanan: Bakan Varank Bursa'dan, Bakan Soylu İstanbul 2'nci bölgeden, Gen Bşk Vekili N. Kurtulmuş ve Bakan Mehmet Muş 3'üncü bölgeden aday oluyor." ifadesini kullandı. 

 
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Yorumlar

Reis

Coronodaki başarısından dolayı oy patlaması yapar diye aday olmak istememiştir.

yenidünya

ak parti hükümetinde bakan olmak çok zor.daha doğrusu erdoğan'ın temposuna ayak uydurmak zor.adamlar evlerinin yolunu unuttular.
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