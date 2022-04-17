Fahrettin Koca duyurdu! O karar çarşamba günü alınacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürüyor ancak yıkıcı etkisi geride kaldı. Her hafta yapılan Bilim Kurulu toplantıları uzun bir aranın ardından önümüzdeki hafta yapılacak. Kurul üyeleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında 6 hafta aradan sonra toplanacak. Maske zorunluluğunun tamamen kalkması gündemde olacak.

Vaka sayıları düşüyor

Türkiye'de belirlenen son sayı 5 binin altını gördü. Bu umut veren verileri Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından paylaştı. "Eski normal" mesajını vererek "Nerede o eski Ramazanlar. Ama en azından 3 yıl öncekine çok yaklaştık" ifadesini kullandı.

Gözler çarşamba günü yapılması beklenen Bilim Kuruluna çevrildi. Son Bilim Kurulu toplantısında açık alanda maske zorunluluğunun kalktığı duyurulmuştu. HES kodu da kaldırılmıştı. Peki vaka sayıları hızla düşerken kapalı alanlar için maske zorunluğu sürecek mi? Çarşamba günü yapılacak toplantıda bu soruya yanıt aranacak.