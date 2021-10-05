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Gündem Fahrettin Altun'dan WhatsApp, Facebook ve Instagram açıklaması: Artık bir zorunluluk
Gündem

Fahrettin Altun'dan WhatsApp, Facebook ve Instagram açıklaması: Artık bir zorunluluk

WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çökmesi ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 15:35:00 -
Fahrettin Altun'dan WhatsApp, Facebook ve Instagram açıklaması: Artık bir zorunluluk

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün akşam Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi dev sosyal medya platformlarının çökmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Altun'un konuya ilişkin paylaşımları şöyle:

Dünyada ve Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya mecralarında dün yaşanan sıkıntı, süresi, sonuçları ve dünyaya öğrettikleri ya da öğretecekleri itibarıyla şimdiden iletişim tarihinde önemli bir yer edinmiştir.

Dünyaya "alternatifsiz" denilen küresel sosyal medya şirketlerinin ne denli kırılgan ve düzensiz bir yapı içerisinde olduğunu gösteren bu sorun, bizlere de milli bir siber anlayışın önemini bir kez daha hatırlatmıştır.

 "Artık bir zorunluluktur"

Yaşanan sorun ayrıca hepimize aslında verilerimizin ne denli tehlikede olduğunu, sosyal özgürlüklerimizin ne kadar çabuk ve kolay bir şekilde kısıtlanabildiğini ve sosyal medyadaki düzensizliğin bireyde ve toplumda onarılması güç hasarlara yol açabileceğini göstermiştir.

Yerli, milli ve güvenilir yazılımlara daha fazla yönelerek onları geliştirmenin yanında, küresel sosyal medya mecralarının da bireyin özgürlüklerini tehlikeye atmaksızın belirli ve güvenilir bir düzende çalışmasını temin etmek artık bir zorunluluktur.

"Türkiye tüm kurum ve kuruluşlarıyla devrededir"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dijital dünyanın birçok faydasıyla birlikte getirdiği bu tip sorunlardan vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için tüm kurum ve kuruluşlarıyla devrededir, çalışmaya devam etmektedir.

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