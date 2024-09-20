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Gündem Fahrettin Altun’dan ‘soykırım’ çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz!
Gündem

Fahrettin Altun’dan ‘soykırım’ çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz!

Yeniakit Publisher
2024-09-20 20:49:00 -
Fahrettin Altun’dan ‘soykırım’ çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Soykırımcı İsrail’in 7 Ekimden bu yana Gazze’de uyguladığı vahşetin 350’inci güne girdiğini ifade ederek, “Bu soykırıma sessiz kalmak, tüm bu trajediye de ortak olmaktır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından katil israil’in Gazze’de uyguladığı soykırımı gündeme getirdi.

Altun açıklamasında şunları kaydetti:

“Gazze halkı, dünyanın şahit olduğu en vahşi saldırılardan birine 350 gündür maruz kalıyor. İnsanlık, 7 Ekim'den bu yana vicdanında derin yaralar açan bu trajediyi izliyor.

Gazze’de insanlığın utanç sayfası yazılıyor. Şehirler bombalanıyor, camiler, hastaneler, okullar yerle bir ediliyor. Masum siviller, gazeteciler, çocuklar ve hatta bebekler bilinçli ve sistemli şekilde hedef alınıyor.

Uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail, kural tanımaz bir şekilde doğru bilgi kaynaklarına yönelik baskı ve şiddet politikası yürütüyor. Hakikat uğruna bölgede yaşananları dünyaya duyurmaya çalışan gazeteciler, katlediliyor.

Bugün, soykırımın 350. günü… Bu soykırıma sessiz kalmak, tüm bu trajediye de ortak olmaktır. Adalet adına, insanlığın vicdanı adına, yarınlarımız adına artık sesimizi yükseltmeli, bu katliamı durdurmak için bir an evvel harekete geçmeliyiz!”

 

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