Fahrettin Altun'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı
Irak'ın kuzeyine düzenlenen kalleş saldırıda şehit olan asker için İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir mesaj paylaştı.
Irak'ın kuzeyindeki Başika üs bölgesine yapılan roketli saldırıda 1 askerimiz şehit düştü. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şehidin ailesine başsağlığı diledi:
"Mekanı cennet olsun"
"Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine gerçekleştirilen roketli saldırı sonucu bir kahraman askerimizin şehit olması yüreklerimizi dağladı. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun"