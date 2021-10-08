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Gündem Fahrettin Altun'dan Reuters'ın Şahap Kavcıoğlu haberine yalanlama
Gündem

Fahrettin Altun'dan Reuters'ın Şahap Kavcıoğlu haberine yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters'ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ilgili haberinin yalan olduğunu "Bu endişe verici bir durum" ifadeleriyle açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 12:48:00 -
Fahrettin Altun'dan Reuters'ın Şahap Kavcıoğlu haberine yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ilgili haberinin yalan olduğunu belirtti.

Altun, sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe yaptığı paylaşımda, Foreign Policy'nin de Türkiye ile ilgili uydurma bir haber yayımladığını belirterek bu haberi "yalan haber"e örnek olarak gösterdi.

"Bu endişe verici bir durum"

Fahrettin Altun, paylaşımında, "Yalan haberi sosyal medyanın sorunu zannediyorduk. Fakat görüyoruz ki artık ana akım medya da aynı meseleden muzdarip. Büyük medya kuruluşları bile bu tür yalanları kolayca dolaşıma sokabiliyor. Bu endişe verici bir durum. Her ikisi de yalan." ifadelerini kullandı.

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