Fahrettin Altun'dan o iddialara sert tepki

İletişim Başkanı Altun, "Masa başında üretilen, hiçbir gerçekliği olmayan, siyasi ve ideolojik operasyon amaçlı uydurma birçok tezvirattan biri de bugün şahsım ve bir bakanımız hakkında çıktı. Sözde 'haber' adı altında ortaya atılan bu dedikodular külliyen yalandır, asılsızdır" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doğru ve güvenilir haberciliğin tüm dünyada kabul görmüş temel gerekliliklerinin olduğunu hatırlatarak, bir haberin en başta "Ne? Nerede? Ne zaman? Neden? Nasıl? Kim?" sorularına cevap veren "5N1K" kuralına uygun olması gerektiğini ifade etti.

Gazetecinin, bir haber yaparken bu soruları sorması, bu soruların cevaplarına haberinde yer vermesi ve mutlak surette habere konu kişilerden konu hakkında bilgilerini sorması gerektiğini kaydeden Altun, bunların haberciliğin, gazeteciliğin olmazsa olmazları olduğuna işaret etti.

Altun, bugün sözde "siyasal muhalefet" uğruna birçok medya kuruluşunun, habercilik yerine dedikoduculuk yaptığını, "kulis haberciliği" adı altında belirsiz ifade kalıplarıyla bezenmiş sözde haberlerle yalan, iftira ve palavralara zemin oluşturduğunu söyledi.

Gazeteciliğin güvenilirliğini ve saygınlığını zedeleyen dedikodu ve dedikoducuların, bugün medya etiği ve basın ahlakı açısından ciddi bir sorun haline geldiğini belirten Altun, gazeteciliğin haysiyetini korumak için bu sorunun ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti.

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'Bu dedikodular külliyen yalandır'

Yalana, dedikoduya, çarpıtmalara tevessül edenler için meslek ilkelerinin hiçbir anlam ifade etmiyor olabileceğini dile getiren Altun, toplumun haber alma hakkının ancak ve ancak doğrulukla yapılan habercilikle eksiksiz ve sağlıklı bir şekilde karşılanabileceğini vurguladı.

Altun, şunları kaydetti:

"Masa başında üretilen, hiçbir gerçekliği olmayan, siyasi ve ideolojik operasyon amaçlı uydurma birçok tezvirattan biri de bugün şahsım ve bir bakanımız hakkında çıktı. Sözde 'haber' adı altında ortaya atılan bu dedikodular külliyen yalandır, asılsızdır. Sayın Cumhurbaşkanımız, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda tarihi adımlar atmış, ülkemizi bölgesel bir güce, küresel bir aktöre dönüştürmüştür.

Bu süreçte kendisiyle beraber çalışmak, onun hizmetinde olmak bizim için büyük bir şereftir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her platformda, hakikatin yaşaması, doğrunun yalana galip gelmesi ve dedikoduların iletişim alanını kirletmemesi için mücadeleye devam edeceğiz."