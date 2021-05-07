  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Elon Musk'ın uyduları bugün de görüldü
Filistin'den çağrı: Seçimler için İsrail'e baskı yapın!
Arka adalesinde ödem tespit edilen futbolcu, maç kadrosundan çıkarıldı
DSÖ’den flaş Çin aşısı kararı
Dünya Fahrettin Altun'dan Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskına tepki
Dünya

Fahrettin Altun'dan Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 22:38:00 - 2021-05-07 22:43:38
Fahrettin Altun'dan Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskına tepki

Fahrettin Altun Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "israilin Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişeyle takip etmekteyiz. israilin kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmail Demir bombayı patlattı: SİPER'den önce yapılacak
Teknoloji

İsmail Demir bombayı patlattı: SİPER'den önce yapılacak

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SİPER Yüksek İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi’nden önce 100 kilometre menzilli ve 20 kilometre irtifa ..
AK Parti'nin CHP videosu neden kaldırıldı? Hamza Dağ açıkladı
Gündem

AK Parti'nin CHP videosu neden kaldırıldı? Hamza Dağ açıkladı

AK Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşılan ve CHP'nin eleştirildiği 'Yalan üretim merkezi' başlıklı animasyon filminin kaldırılmasına i..
139 milyar nerede Ekrem?
Siyaset

139 milyar nerede Ekrem?

AK Parti hükümetinin peşi sıra hayata geçirdiği prestij projelere rağmen, “128 milyar dolar nerede?” algısı yürüten zilleti ittifakının CHP’..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay