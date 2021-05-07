Fahrettin Altun'dan Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskına tepki
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz." dedi.
Fahrettin Altun Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "israilin Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişeyle takip etmekteyiz. israilin kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz." ifadelerine yer verdi.