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Gündem Fahrettin Altun'dan Kıbrıs paylaşımı
Gündem

Fahrettin Altun'dan Kıbrıs paylaşımı

Yeniakit Publisher
2024-07-28 22:06:00 -
Fahrettin Altun'dan Kıbrıs paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kıbrıs meselesinin geçmişine ışık tutmak amacıyla yayımlanan "Suç Kimde? Bugün Geçmişten Ayrı Düşünülemez" adlı kitabın hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs meselesinin geçmişine ışık tutmak amacıyla yayımlanan "Suç Kimde? Bugün Geçmişten Ayrı Düşünülemez" adlı kitabın hayırlara vesile olmasını diledi.

KIBRIS TÜRKÜ'NÜN GERÇEK HİKAYESİ

Altun paylaşımında şöyle dedi: "1960'lı yıllardan günümüze kadar uzanan Kıbrıs Adası'nda yaşanan etnik ve siyasi gerginliklere belgelerle ışık tutan ve bugünkü sorunların anlaşılması için geçmişin tanıklığına başvurmayı öneren 'Suç Kimde? Bugün Geçmişten Ayrı Düşünülemez' adlı kitap, İletişim Başkanlığımız tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayımlandı. Kıbrıs Türkü'nün gerçek hikayesinin tüm dünyada daha iyi anlaşılmasına katkı sunacağına inandığımız bu değerli kitabın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

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