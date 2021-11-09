Fahrettin Altun'dan Karabağ mesajı
İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutlayarak, bir video mesaj paylaştı.
Karabağ’ın Ermeni işgalinden kurtarılışının birinci yıl dönümünde İletişim Başkanı Fahrettin Altun da kutlama mesajı yayımladı.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşlik ilişkisine dikkati çekti.
"Aynı hüznü ve sevinci paylaşarak iki devlet tek millet ruhuyla hep omuz omuza yürüdük. Geçen sene bugün bu kutlu yürüyüş zaferle taçlandı" açıklamasını yaptı.
Altun, Karabağ'ın büyük bir direniş ruhuyla özgürlüğüne kavuşturulduğunu belirtti.
"Karabağımıza selam olsun"
Fahrettin Altun mesajıyla birlikte Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini anlatan video paylaştı.
Videoda; Karabağ Zaferi'ne giden süreçte iki Türk devletinin dayanışması; savunma, ticaret, teknoloji alanlarındaki iş birliği anlatılıyor.