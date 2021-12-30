Fahrettin Altun'dan 'İyi ki Varsın Eren' paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 1 Ocak 2022'de gösterime girecek olan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin fragmanını "İyi ki varsın Eren…" notuyla paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 1 Ocak 2022'de gösterime girecek olan TRT Ortak Yapımı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin fragmanını paylaştı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, "İyi ki varsın Eren…" dedi.
Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan film, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka'da da vizyona girecek.