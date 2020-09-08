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Gündem Fahrettin Altun'dan ırkçı Yunan sitesine sert tepki
Gündem

Fahrettin Altun'dan ırkçı Yunan sitesine sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Haber muhabirinin bilgilerini ifşa eden ırkçı Yunan internet sitesine çok sert tepki gösterdi. Altun konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesiyle muhabirlerimiz görevlerini yapmaya devam edecektir. Buna hiçbir faşist unsur engel olamaz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 19:51:00 -
Fahrettin Altun'dan ırkçı Yunan sitesine sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun geçen hafta Yunanistan'ın Meis Adası'nda görevli Anadolu Ajansı (AA) ekibinin kimlik bilgilerini paylaşan ırkçı Yunan haber sitesinin bu kez de TRT Haber muhabirinin bilgilerini yayınlamasına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Altun yaptığı paylaşımda, "Bu çağ dışı yaklaşımı şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesiyle muhabirlerimiz görevlerini yapmaya devam edecektir. Buna hiçbir faşist unsur engel olamaz" ifadelerini kullandı.

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