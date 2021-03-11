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Aktüel Fahrettin Altun'dan "iletişim fakülteleri" açıklaması
Aktüel

Fahrettin Altun'dan "iletişim fakülteleri" açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İletişim Başkanlığı olarak ülkemizin haklı davasını dünyaya anlatma mücadelemizde iletişim fakülteleri de önemli paydaşlarımız arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 19:25:00 -
Fahrettin Altun'dan "iletişim fakülteleri" açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gençlere "üniversite tercihlerinde iletişim fakültelerini dikkate almaları" çağrısına ilişkin açıklama yaptı.

Bahçeli'ye bu anlamlı çağrısından dolayı şükranlarını sunan Altun, şunları kaydetti:

"Ülkemizin menfaatlerine karşı medyanın önemli bir bölümü 5. kol faaliyeti yürütüyor. Yalanlar üzerine inşa ettikleri gündemlerini hakikatin sesiyle buluşturmalıyız. Bu medya kuşatmasını da kırmak ve sadece ülkemizde değil tüm dünyada hakikatin sesini yükseltmek için sürdürdüğümüz iletişim seferberliğinde hepimize büyük sorumluluk düşüyor.

Ülkemizin her bir ferdinin bu mücadeleye omuz vereceğine yürekten inanıyorum. İletişim Başkanlığı olarak ülkemizin haklı davasını dünyaya anlatma mücadelemizde, iletişim fakülteleri de önemli paydaşlarımız arasında yer alıyor. İletişim fakültesi hocalarımızı, öğrencilerimizi ve tüm gençlerimizi Türkiye'nin iletişimini birlikte yapmaya davet ediyorum."

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