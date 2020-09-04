Fahrettin Altun'dan 'Diyarbakır anneleri' paylaşımı
Taşeron terör örgütünün evlatlarını almasına karşı çıkan anneler bir yıldır Diyarbakır'da nöbet tutuyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından evlat nöbeti tutan annelerle ilgili açıklamalar geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hasabından terör örgütü PKK'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Diyarbakır annelerinin dramına değinen Altun, annelerin bir yıldır evlat nöbetinde olduğunu bu sürede 15 gencin kalleş terör örgütü PKK’nın elinden kurtardığını belirterek, devletin bundan sonra da anneleri çocuklarına kavuşturmak için çalışacağını, terör örgütü PKK ve sefil işbirlikçilerine dünyayı dar edeceğini söyledi.
Anneler bir yıldır nöbette
Diyarbakır'da PKK sevici HDP'nin İl Başkanlığı önünde toplanan anneler, terör örgütünün kandırıp kaçırdığı evlatlarını istiyor. Terör sevici HDP anneleri bölgeden uzaklaştırmak için elinden geleni yapmıştı ancak başarılı olamamıştı.