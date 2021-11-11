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Gündem Fahrettin Altun'dan Başak Cengiz açıklaması
Gündem

Fahrettin Altun'dan Başak Cengiz açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başak Cengiz cinayetinde yargılama sürecinin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 20:12:00 -
Fahrettin Altun'dan Başak Cengiz açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in katilinin en ağır cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Başak Cengiz kardeşimizin katledilişi hepimizi yasa boğdu. Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştiren caninin en ağır cezayı alması noktasında sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

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