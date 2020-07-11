  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Fahrettin Altun'dan Ayasofya açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ayasofya'nın kapıları dünyadaki herkese açık kalmaya devam edecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 15:24:00 -
Fahrettin Altun'dan Ayasofya açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Twitter'dan İngilizce paylaşımda bulunan Altun şu ifadeleri kullandı:

''Sayın Cumhurbaşkanımız, Ayasofya Camii’ni 86 yılın ardından yeniden ibadete açan kararnameyi imzaladı. Bu karar, dünyadaki bütün Müslümanların, çok büyük bir tarih ve anlam barındıran Ayasofya’da ibadet edebilmesini sağlayacak.

Ayasofya’nın kapıları dünyadaki herkese açık kalmaya devam edecek. Diğer dinlerin mensupları, Sultanahmet Camii ve diğer camileri olduğu gibi gelip Ayasofya’yı da ziyaret edebilecekler.

Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılması dini özgürlükler açısından bir zaferdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, Van’daki Akdamar Kilisesi’ni ve Edirne’deki Büyük Sinagog’u onararak tarihimizin sembolleri arasına katmıştır. Kültürel mirasımızı korumaya ve yüceltmeye devam edeceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı