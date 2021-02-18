Fahrettin Altun'dan ABD'nin Gara açıklamasına sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye’de yaşanan her gelişmeye dair bir kanaati olan Amerikalı meslektaşlarımızın, ABD’nin de terör örgütü listesinde bulunan PKK’nın Gara’da vatandaşlarımızı şehit etmesiyle ilgili ‘karnından konuşması’ incitici ve yaralayıcı bir davranıştır" diyerek NATO’ya terörle mücadelede dayanışma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından NATO Uzmanlar Grubunun "NATO 2030: Yeni Bir Çağ İçin Birliktelik" başlıklı raporunun ele alındığı bir panel düzenlendi. Türkiye’nin NATO’ya katılımının 69. yıldönümü olan 18 Şubat tarihinde gerçekleştirilen panel, Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen “WeAreNATO” iletişim kampanyası kapsamında yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, başkanlığın İzmir bölge müdürlüğünde düzenlenen panelin açılışında yayınlanan video mesajında, "NATO 2030: Yeni Bir Çağ İçin Birliktelik" başlıklı raporda yer alan 138 öneri arasında en dikkat çekenlerden birinin “stratejik konseptin güncellenmesi” olduğunu ifade etti.

Bu tavsiyeyi yerinde bulmakla birlikte ittifakın karşı karşıya olduğu sınamaların stratejik konseptin güncellenmesiyle ortadan kalkmayacağını belirten Altun, “İttifak birliğini, dayanışmasını ve insicamını güçlendirmek ortak sorumluluğumuz ve görevimizdir” dedi. Müttefiklerin birbirine yönelik tehditlerinin ve bazı üye ülke siyasilerinin NATO’nun işlevini küçümseyen söylemlerinin ittifakın ortak gücünü azaltmaktan başka bir amaca hizmet etmediğine dikkati çeken Altun, NATO’nun, transatlantik coğrafyasını ilgilendiren konuların yanı sıra müttefikler arasındaki fikir anlaşmazlıklarının da ele alındığı temel platform olmasını arzu ettiklerini bildirdi.

"İnciti ve yaralayıcı"

Altun ayrıca, "Türkiye’de yaşanan her gelişmeye dair bir kanaati olan Amerikalı meslektaşlarımızın, ABD'nin de terör örgütü listesinde bulunan PKK’nın Gara’da vatandaşlarımızı şehit etmesiyle ilgili 'karnından konuşması' incitici ve yaralayıcı bir davranıştır. Türkiye, Avrupa’yı ve tüm müttefikleri etkileyen terör örgütlerine karşı göğüs göğüse çarpışırken, bu örgütleri tek başına bozguna uğratırken, kahramanca mücadelemizin karşılığı olarak müttefiklerimizden akıl ve izandan yoksun açıklamalar dinlemek ve müttefik bildiklerimizin ortak düşman olan terör örgütlerinin yanında yer aldığını görmek NATO’ya olan güvenimize gölge düşürüyor. Masum sivilleri canice katleden eli kanlı terör örgütleriyle mücadelemize amasız, fakatsız destek verilmesini istemek, en doğal müttefiklik hakkımızdır" diye konuştu.