Fahrettin Altun'a atılan iftiraya susmuştu... "Bidon Kafa" milyon dolarlık kaçak sarayını bakın nasıl savundu

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, yanına iki partiliyi daha alıp İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamak isterken polislere yakalandı. Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması talimatını veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gözaltına alınan Özçağdaş'ı savunup, kamu malını korduğunu iddia ederek dokunulmaz olduğunu ileri sürdü.

CHP yandaşı Cumhuriyet paçavrası da, Altun'un evi için "İstanbul boğazındaki kaçak yalı" algısı oluşturmaya çalıştı.

Tüm bunlar yaşanırken, Altun'un eşi ve çocuklarının evde olduğu esnada konutunun görüntülenmesine sesini çıkarmayan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, kendi milyonluk kaçak villası için tepki çeken ifadeler kullandı.

Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafları çekildikten sonra türlü iftiralarla İletişim Başkanı'na saldırılmasına ağzını açmayan solak zihniyetin temsilcisi Yılmaz Özdil, yıkılma kararı verilen kaçak villasının fotoğraf çekiminin "suç" olduğunu savundu.

Özdil, "Suç olduğu halde evimin fotoğraflarını yayınlayan, bu yalan haberleri yapanlarla biz elbette hukuki haklarımızı kullanacağız" dedi.