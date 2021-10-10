Fahrettin Altun paylaştı: Bu şarkılar hiç bitmesin
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın gençlerle birlikte şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Bir dizi açılış programı için geçtiğimiz gün Adana'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Adana Müzesi'nde gençlerle bir araya geldi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gençlerle sohbet edip şarkılar söyleyen Başkan Erdoğan'ın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında Erdoğan'ın gençlerle şarkı söylediği anlara yer veren Altun, "Bu şarkılar hiç bitmesin" notunu düştü.