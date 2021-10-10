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Aktüel Fahrettin Altun paylaştı: Bu şarkılar hiç bitmesin
Aktüel

Fahrettin Altun paylaştı: Bu şarkılar hiç bitmesin

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın gençlerle birlikte şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 12:09:00 - 2021-10-10 12:09:42

Bir dizi açılış programı için geçtiğimiz gün Adana'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Adana Müzesi'nde gençlerle bir araya geldi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gençlerle sohbet edip şarkılar söyleyen Başkan Erdoğan'ın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında Erdoğan'ın gençlerle şarkı söylediği anlara yer veren Altun, "Bu şarkılar hiç bitmesin" notunu düştü.

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Yorumlar

Fatıh

Bu nasıl bir stareteji, her gençlik toplantısında şarkılı türkülü toplantıda neyin nesi, bu gençlik savrulma yaşarken şuurdan, inanç ve değerlerinden uzaklaşmışken böyle abuk subuk danışmanlığı kim yapıyor.. Allahı hesaptan çıkardınız galiba..Bu furya belediyelerde de devam ediyor mesala Sancaktepe Belediyesi milletin parasını icraat yerine milletin manevi savrulma sına zemin hazırlıyorlar.. Kendinize gelin, niyetinizi düzeltin.. Bu kafayla 2023 hayaldir.. Allahın rahmetinden mahrum olursunuz.. Allah yardımını keserse rezil olursunuz.. Reis kendinize gelin.. Bizden demesi
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