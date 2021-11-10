Fahrettin Altun: Devletimiz tüm imkanlarıyla bölgededir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Malatya'da çöken binada, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve devletin tüm imkanlarıyla bölgede olduğunu bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'da bir binada meydana gelen göçük nedeniyle oluşan enkaz sonrası arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Devletimiz tüm imkanlarıyla ve kurumlarıyla bölgededir. Göçükten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Duamız, kalbimiz Malatyalı kardeşlerimizle." ifadelerini kullandı.