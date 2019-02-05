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Fahrettin Altun: Çabaları beyhude!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada FETÖ mensuplarının içeride ve dışarıda 15 Temmuz davalarını itibarsızlaştırma çabalarının beyhude olduğunu belirterek hesap sorulmayan tek bir FETÖ'cü kalmayana kadar bu sinsi örgütle mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade etti.

05 Şubat 2019 Salı 10:47
Fahrettin Altun: Çabaları beyhude!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "FETÖ mensuplarının içeride ve dışarıda 15 Temmuz davalarını itibarsızlaştırma çabaları beyhude." ifadelerini kullandı.

Kararlılıkla sürecek

Fahrettin Altun, hesap sorulmayan tek bir FETÖ'cü kalmayana kadar bu sinsi örgütle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 10:47
  1. Fahrettin Altun
  2. FETÖ

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