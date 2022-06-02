Fahiş kiraya oran sınırı

Göksel Çağlav Yozgat

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat’ta Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi’nde yargı muhabirleriyle bir araya geldi. Bozdağ, toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının ortak çalışmasıyla hazırlanan ve milyonlarca insanın merakla beklediği kira düzenlemesinin son aşamaya geldiğini söyledi.

Düzenleme geçici olacak

Ev sahibinin ve kiracının hukukunu koruyarak kiralarda fahiş fiyatların önüne geçmek için bir formül arayışında olunduğunu dile getiren Bozdağ, kendisinin de yer aldığı toplantıda, bazı başlıklar üzerinde durulduğuna dikkati çekerek, düzenleme hakkında şu bilgileri verdi: “Birinci başlık ilk defa kiraya verecek ev sahibi ile kiraya tutacak kişi arasında kira miktarıyla ilgili nasıl bir ölçü konabileceğiydi. İki tarafın hukukunu koruyan, bununla ilgili çalışma yapılması talimatını verdik. Arkasından oturanlarla ilgili artış oranı nasıl olacak, ne olacak, neye göre belirlenecek, TÜFE, TEFE, enflasyon rakamlarını da dikkate alarak bir formül geliştirilecek. Bunlarla ilgili çalışmalar sürüyor. Denetim mekanizması konusunda da çalışma yapıyoruz. Kiralara miktar üzerinden değil oran üzerinden bir belirleme yapacağız. Oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim. Bu, geçici bir düzenleme olacaktır, altını çizeyim. Kalıcı bir düzenleme değil. Süre bittikten sonra da eski hale devam edeceğiz.”

Sabit oran belirlenecek

Bozdağ, soru üzerine kira ihtilaflarını arabulucuya devretmeyi, bu usulle uyuşmazlıkları çözmeyi hedeflediklerini, taraflar arasındaki ihtilafın husumete dönüşmesinin de bu yolla engelleneceğini ifade etti.

“Değişken bir oran mı olacak?” sorusu üzerine Bozdağ, “Şimdi sabit bir oran olacak. Yine TÜFE vesaire gibi bir esas alınacak ama şu anda bu rakamlar yüksek. Bu yüksek rakamları her tarafın kabul edeceği makul bir orana çekeceğiz. Ev sahiplerinin ve kiracıların hukukunu koruyan, külfeti paylaştıran bir formülü ortaya koyacağız. Buradaki amaç birilerini cezalandırmak değil, teraziyi dengeli tutabilmek. Bu ihtilaflar hukuki ihtilaf, sonuçta yargıya gidecek. Cezayı gerektiren konu değil, herhangi bir ceza öngörülmesi de söz konusu değil. Herhangi bir cezai yaptırım düşünülmüyor” yanıtını verdi

Fırsatçı engellenecek

İlk defa kiraya vereceklerle ilgili düzenlemenin nasıl olacağının sorulması üzerine Bozdağ, şunları kaydetti: “Avrupa’nın bazı ülkelerinde uygulanan formüller var. Evin maliyeti üzerinden, emlak değeri üzerinden bir oranlamayla hesap yapılıyor. Vergi geliri üzerinden oranlamayla hesap yapan yerler de var. Biz bu örnekleri de inceliyoruz. Hollanda’da ve başka ülkelerde bu anlamda birtakım düzenlemeler var. Böylesi bir zamanda fırsatçılık yaparak, fahiş fiyatla hak etmediği kira bedeli almak isteyenin önüne geçilecek. Yoksa herkes evini dilediği gibi kiraya verecek. Ona bir müdahale yok. Türkiye’deki durum geçici bir durum. Enflasyonun da TEFE’nin de TÜFE’nin de ortalamasının da hepsinin üstünde istenen bir şey var. Bu, onunla ilgili. Geçmişte enflasyonu nasıl indirdiysek, yine aşağıya çekeceğiz. Bu nedenle geçici bir duruma kalıcı düzenleme doğru değil.”

Bozdağ, kira konusunda vatandaşlara sözleşme yaparken tüm hükümleri tek tek okumalarını ve gerektiğinde de bir avukata danışmaları önerisinde de bulundu.