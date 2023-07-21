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Ekonomi Fahiş kira fiyatlarını düşürecek dev adım! Ev sahiplerinin 'evimden çık' baskısı bu modelle önlenecek
Ekonomi

Fahiş kira fiyatlarını düşürecek dev adım! Ev sahiplerinin 'evimden çık' baskısı bu modelle önlenecek

Yeniakit Publisher
2023-07-21 16:24:00 - 2023-07-21 16:53:47
Fahiş kira fiyatlarını düşürecek dev adım! Ev sahiplerinin 'evimden çık' baskısı bu modelle önlenecek

Büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye genelinde büyük bir soruna dönüşen fahiş kirayla mücadelede yeni bir sistem geliştirildi.

Buna göre devlet müteahhitlere 49 yıllığına arsa tahsis edecek, ilgili arsalara inşa edilen konutlar uygun fiyatla kiraya verilecek.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) kiralık konut sorununa çözüm için kamu-özel iş birliğinde (KÖİ) geliştirdiği 'GYODER Yeni Konut Modeli'ni tanıttı. Kamunun desteğiyle arsa maliyetini ortadan kaldıran ve 49 yıl gibi uzun dönemli kiracılığı mümkün kılan modelde, orta gelirliler için uygun fiyatlı konutlar üretilecek.

Kiracı 49 yıllık sözleşme yapabilecek!

Yeni modelde, kira fiyatlarının aylık 10-12 bin lira arasında olması ve sözleşmelerin 3 yılda bir yenilenmesi ön görülüyor.

Kiracı isterse, bu şekilde sözleşme yenileyerek 49 yıl kiralama yapabilirken, ev sahibinin, 'evimden çık' baskısı da ortadan kalkacak.

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