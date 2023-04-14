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Gündem Fahiş kira fiyatları! Bakan Soylu'dan vatandaşlara çağrı
Gündem

Fahiş kira fiyatları! Bakan Soylu'dan vatandaşlara çağrı

Yeniakit Publisher
2023-04-14 12:30:00 -
Fahiş kira fiyatları! Bakan Soylu'dan vatandaşlara çağrı

Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuşan Bakan Soylu, deprem bölgesindeki fahiş kira fiyatlarıyla ilgili vatandaşlara çağrıda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde, Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"BİRİNCİ PERİYOT TAMAMLANIYOR"

Enkaz kaldırmaya ilişkin bilgileri aktaran Bakan Soylu, "57 bin 29 yıkık binanın 40 bin 969'unun enkazı kaldırıldı. Bayramdan önce birinci periyodu Hatay hariç tamamlamış olacağız." dedi.

"ÖNEMLİ BİR NOKTAYA GELİNDİ"

431 bin 138 hane sahibine şu an kadar 15 bin liralık nakit yardımının gönderildiğini söyleyen Bakan Soylu, "Burada da önemli bir noktaya gelinmiş oldu." ifadelerini kullandı.

CAN KAYBI SAYISI

Bakan Soylu deprem felaketinde 50 bin 500 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi. "Yakını vefat eden 39 bin 689 vatandaş ödeme yapıldı" diyen Bakan Soylu, "Vefat eden 5 bin kişinin yakınlarını tespit edemedik. Onlarla ilgili ödemeleri bir yerde bloke ediliyor. Vefat edenler arasındaki 1020 kişinin kimliği tespit edilemedi. Adli tıp incelemeleri sürüyor." dedi.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Deprem bölgesinde fahiş kira fiyatlarına dikkat çeken Bakan Soylu, vatandaşlara çağrı yaparak CİMER'e, 112'ye, karakollara ve kaymakamlıklara şikayette bulunulabileceğini söyledi. Bakan Soylu, "Vatandaşlarımızın da kiralık ev bulamazsa onlara burada ev sahipliği yapmak görevimiz." dedi.
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ÇİN'DEN GELEN KONTEYNERLAR

Ayın 18'inde Çin'den gelen konteynerların köylere sevk edileceğini belirten Bakan Soylu, "Depremin ilk gününden itibaren sahra hastaneleri hizmete devam etmektedir. Bölgeye yüzde 20 oranında tespit ettiğimiz bir dönüş var." şeklinde konuştu.

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