  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fahiş fiyata çorba satıyordu! İnsanlık düşmanı cezasını buldu
Gündem

Fahiş fiyata çorba satıyordu! İnsanlık düşmanı cezasını buldu

Ticaret Bakanlığı, deprem bölgesi güzergahı üzerinde bulunan ve çorbadan bisküviye kadar her üründe fiyatların fahiş oranda artırıldığı tesise layık olduğu cezayı uyguladı. Tesise, 1 milyon 850 bin liralık ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 12:02:00 -
Fahiş fiyata çorba satıyordu! İnsanlık düşmanı cezasını buldu

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ülkemizde yaşanan büyük depremin ardından, deprem bölgelerine yardım götüren ya da deprem bölgesinden yurdumuzun diğer bölgelerine gitmeye çalışan vatandaşlarımıza bir yol üzeri dinlenme tesisi işletmesinin fahiş fiyatla çorba satışı yaptığına dair sosyal medyada görüntüler yer almıştır. Ayrıca bu işletmeyle ilgili Bakanlığımıza çok sayıda şikayet başvuruları ulaşmıştır. Ticaret İl Müdürlüğümüzce fahiş fiyat ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde bahse konu yol üzeri dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

 

Bu minvalde Ticaret Bakanlığımızın denetimleri aralıksız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Katar Emiri Al Sani'den takdir toplayan Türkiye talimatı
Katar Emiri Al Sani'den takdir toplayan Türkiye talimatı

Dünya

Katar Emiri Al Sani'den takdir toplayan Türkiye talimatı

Kılıçdaroğlu'ndan skandal
Kılıçdaroğlu'ndan skandal

Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan skandal

Devletin bütün koltuklarını Kılıçdaroğlu'na verin! Bu acıda böyle ayıp olmaz
Devletin bütün koltuklarını Kılıçdaroğlu'na verin! Bu acıda böyle ayıp olmaz

Gündem

Devletin bütün koltuklarını Kılıçdaroğlu'na verin! Bu acıda böyle ayıp olmaz

50 vatandaşımıza mezar oldu! Apartman sahibinin Kılıçdaroğlu ile sırıttığı fotoğraf ortaya çıktı
50 vatandaşımıza mezar oldu! Apartman sahibinin Kılıçdaroğlu ile sırıttığı fotoğraf ortaya çıktı

Gündem

50 vatandaşımıza mezar oldu! Apartman sahibinin Kılıçdaroğlu ile sırıttığı fotoğraf ortaya çıktı

İyi ki varsınız kara gün dostları! Katar'dan Türkiye dev destek
İyi ki varsınız kara gün dostları! Katar'dan Türkiye dev destek

Gündem

İyi ki varsınız kara gün dostları! Katar'dan Türkiye dev destek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23