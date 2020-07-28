Fahiş fiyat artışı uygulayan 60 firmaya 3.1 milyon tl ceza

Akit Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı uyguladığı tespit edilen 60 firmaya 3.1 milyon lira idari para cezası uygulanmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

Başvuru sağanağı

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada yeni tip Corona virüsü (Covid-19) salgını sürecinde vatandaşları fahiş fiyat artışlarından korumaya yönelik yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Bu kapsamda fahiş zam ile stokçuluk uygulamalarına yönelik denetim ve inceleme yapmak; gerektiğinde idari para cezası uygulamak üzere ‘Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’ oluşturulduğu hatırlatılan açıklamada “Bu birime toplam bin 251 başvuru geldi” denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kurula intikal eden veya resen gündeme alınan şikâyetlerin temel gıda maddeleri, sebze ve meyveler, cerrahi maske, el dezenfektanı ve benzeri koruyucu sağlık ürünleri, çeşitli temizlik ile hijyen malzemelerine yönelik başvurular geliyor. Yine pandemi döneminde talebi artan saç tıraş makinesi, ekmek yapma makinesi ve benzeri elektronik ürünlere yönelik başvurular da kurul tarafından incelemeye alındı. Diğer taraftan sebze ve meyvelerde yaşanan fiyat artışlarının tespiti amacıyla ilgili birimlerimizce hallerde resen başlatılan denetimler kapsamında Hal Kayıt Sistemi’ne (HKS) bildirimlerinde alış ve satış fiyatları arasında fahiş farklar bulunduğu tespit edilen firmalardan da savunmaları istendi.”

Çalışmalar sürüyor

İlk toplantısını 22 Mayıs 2020’de yapan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun bugüne kadar 4 toplantı gerçekleştirdiğine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Bu kapsamda kurula intikal eden bin 251 başvurudan 732’si karara bağlandı. İncelemeye alınan ve savunması tamamlanan 91 firmadan 60’ına idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Kurul tarafından fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 60 firmaya toplam 3 milyon 115 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır. Öte yandan; 519 başvurunun incelemesi ve savunma süreci devam etmektedir. İdari yaptırıma konu uygulamaların 25’inin toptan sebze ve meyve, 19’unun temel gıda ürünü, 5’inin maske kumaşı, 4’ünün cerrahi maske, 4’ünün ekmek yapma makinesi, 2’sinin saç tıraş makinesi, birinin dezenfektanla ilgili olduğu görülmektedir.”

Yaptırımlar caydırıcı

Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasında ayrıca haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya varan idari para cezası uygulandığına dikkat çekildi.