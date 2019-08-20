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Fadıloğlu, Dülükbaba Mahallesi’ni ziyaret etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Dülükbaba Mahallesi sakinlerini ve esnafı ziyaret etti.

20 Ağustos 2019 Salı 14:14
Fadıloğlu, Dülükbaba Mahallesi’ni ziyaret etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Dülükbaba Mahallesi sakinlerini ve esnafı ziyaret etti. Mahalle sakinlerinin ve esnafın taleplerini dinleyen Rıdvan Fadıloğlu, çözüm odaklı çalışmalarla sorunların üstesinden geleceklerini kaydetti.


Sık sık mahalle ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek halkın sorunlarına ortak olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Son olarak Dülükbaba Mahallesi sakinleri ve esnafıyla bir araya gelen Rıdvan Fadıloğlu, vatandaşlarla ayrı ayrı ilgilendi. Rıdvan Fadıloğlu’na ziyaretlerinde AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz da eşlik etti.


Mahalle sakinlerinin ve esnafın sorunlarını dinleyen ve çözüm odaklı çalışarak sorunların üstesinden geleceklerini ifade eden Fadıloğlu, mahalle sakinlerinin ve esnafın sorduğu tüm soruları samimiyetle yanıtladı. Rıdvan Fadıloğlu, ziyaret ettiği adreslerde yoğun ilgi gördü. Mahalle sakinleri ve esnaf, Rıdvan Fadıloğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ettiler.



"Başkanımız gereken hizmetleri yapıyor"


Yapılan ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Dülükbaba Mahalle Muhtarı Muzaffer Yiğit, “Başkanımız bugün mahallemize ziyarete geldi. Başkanımıza, mahallemizdeki eksikliklerimizi söyledik. Yapılması gereken hizmetleri Başkanımıza söylüyoruz. Başkanımız, zaman zaman bu tür ziyaretler yapıyor. Yapılan hizmetlerden dolayı Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür ederim” dedi.



"Hizmetler takdire şayan"


Yapılan ziyaretlerden mutluluk duyduğunu belirten Dülükbaba Mahallesi esnafı Bedri Bulut, “Bugün Başkanımız mahallemizi ve biz esnafları ziyaret ederek istek ve sıkıntılarımızı dinledi. Bizler de mahallemizdeki eksiklikleri ve yapılması gereken hizmetleri başkanımıza dile getirdik. Sağ olsun başkanımız da gerekli olan tüm hizmetleri yapma konusunda ellerinden gelen gayreti göstereceğini dile getirdi. Başkanımız, zaman zaman mahallemizi ziyaret ediyor ve bu ziyaretleri de bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Dülükbaba esnafı olarak Şehitkamil Belediyemizin mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden memnunuz. Başkanımızın yapmış olduğu hizmetler takdire şayandır. Biz Dülükbaba esnafı olarak başkanımızdan ve ekibinden razıyız. Mahallemize şimdiye kadar yapmış olduğu ve bundan sonraki yapacakları tüm hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.



"Her türlü istek ve sıkıntımız gideriliyor"


Şehitkamil Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını dile getiren mahalle esnafından Müslüm Esen, “Allah, başkanımızdan daima razı olsun. Sık sık bizleri ziyaret ederek, sıkıntılarımızı dinliyor. Başkanımız bugün de mahallemizi ziyaret ederek sıkıntılarımızı dinledi. Bizler de mahalle esnafları olarak istek ve sıkıntılarımızı dile getirdik. Belediyemizin hizmetlerinden memnunuz. Temizlik konusu olsun, asfalt konusu olsun, her türlü istek ve sıkıntımız gideriliyor. Bu tür hizmetlerinde devamını diliyoruz. Başkanımızın da bu tür ziyaretleri bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Allah, hiçbir zaman başkanımızı başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 14:14
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