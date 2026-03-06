Faciaya neden oluyordu 'İki çakmak da yatak odasına çaktım'

Adana'da bir apartmanın 10'uncu katında çıkan yangının, ev sahibi kadın tarafından çıkarıldığı öne sürüldü. Gözaltına alınan kadının ifadesinde, "Canım sıkıldı iki çakmakla yatak odasını yaktım. İşin buraya geleceğini hesap etmedim" dediği öğrenilirken, komşuları ise kadının boşandığı eşinin 4 aylık bebeğini alıp götürmesi üzerine evi yaktığını iddia etti.

Yangın, 2 Mart günü Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde bir apartmanın 10'uncu katında çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede üst katlara sıçrayınca apartmanda panik yaşandı. O sırada 13'üncü katta mahsur kalan baba ve 19 aylık oğlu, bir inşaat işçisi tarafından kurtarıldı. Yangında üsteki 3 katta zarar gördü.

Yangın söndürülürken polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda yangını 10'uncu katta oturan R.G. isimli kadının çıkardığı öne sürüldü. Gözaltına alınan kadının ifadesinde, "Canım sıkıldı iki çakmakla yatak odasını yaktım. İşin buraya geleceğini hesap etmedim" dediği öğrenildi. Kadın ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ancak apartman sakinleri kadının yangını, boşandığı eşinin 4 aylık bebeğini alıp götürmesi nedeniyle çıkardığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Yangında eşini, çocuğunu ve kedisini son anda kurtaran apartman sakini Yusuf Şan, yaşadıklarını anlattı. Şan, "Yangın çıktığında eşim beni kaldırdı ve ben hemen 10'uncu kata koştum. Komşumuzu bebeğiyle birlikte kurtarmak istedim. Dumanlar fazlalaşınca hemen kendi ailemi kurtardım.

Aşağı indiğimizde kadın, eşime ‘Ben yaktım merak etme' demiş. Kocası bebeği alıp götürünce kadın evi yakmış. Sıkıntılı bir kadınmış. Daha önceden de evini yakmış. Aklı ve bilinci yerinde. Ben o kadının evi yaktığını bilmiyordum, öğrenince çıldırdım. Eşim o sesleri duymasa biz içeride kalıp dumandan etkilenip belki ölecektik. O kadını görmek istemiyorum. Evimiz çok kötü durumda, artık ne yapacağız bilmiyoruz" dedi.

Yangın sırasında 13'üncü katta 19 aylık oğlu ile mahsur kalan Mehmet Güzel ise kadından şikayetçi olduğunu belirterek, "Yangın 10'uncu katta yaşayan kadın tarafından çıkıyor. Ben o kadından şikayetçi oldum. Onun yüzünden az kalsın bebeğimle birlikte ölüyordum. Evde ben değil annem olsa şu anda çocuğum da annem de ölebilirdi" ifadelerini kullandı.

Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.