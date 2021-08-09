  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Meteorolojiden 6 ile gök gürültülü sağanak uyarısı
Korkunç olay! Askerler timsah saldırısında yaralandı
Ali Erbaş'tan Hicri yeni yıl mesajı
Fenerbahçe'de 10 futbolcu topun ağzında!
Yerel Facia yaşanmasın diye 7/24 nöbetteler!
Yerel

Facia yaşanmasın diye 7/24 nöbetteler!

Gözetleme kulelerindeki personeller, yeni bir orman yangını yaşanmaması için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 10:34:00 -
Facia yaşanmasın diye 7/24 nöbetteler!

Bilecik'te, orman yangınlarını önlemek amacıyla gözetleme kulelerinde görevli personel, 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Yüzölçümü düşen ormanlık alan yüzde 57,5 olan Bilecik'te orman yangınları ile mücadele kapsamında çıkabilecek orman yangınlarına karşı merkez ve ilçelerdeki yangın gözetleme kulelerinde görevli ekiplerin sürekli teyakkuz halinde. Ekipler gözetleme kulelerinde ellerinde dürbün 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Olası orman yangınlarına karşı gözetleme kulelerinin yangında ilk müdahaledeki öneminin vurgulayan Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadirlioğlu, ''Yangının çıktığı anda tespit edilmesi ve ekiplerin olay yerine yönlendirilmesi bakımından gözetleme kuleleri büyük önem arz etmektedir. Orman yangınlarının önlenebilmesi için sadece yaz aylarında değil yıl boyunca kulelerden orman sahası titizlikle takip edilmektedir. Görevlilerimiz, sorumluluk sahalarında belirli periyotlarla kuleden dürbünle ormanlık alanları taramaktadır. Vatandaşların orman yangınlarına karşı gerekli duyarlılığı göstermeleri, orman içi ve bitişiğinde görülen duman ve yangınlarla sabotaj ihtimaline karşı ormana giriş yapan yabancı ve şüpheli kişilerin tespiti halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması son derece önemli" dedi.
Öte yandan, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra güvenlik güçlerinin de sorumluluk bölgelerindeki ormanlık alanlarda denetimlerin aralıksız sürdüğü, drone ile havadan da devamlı kontrol ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay