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Yerel

Facia! Üzerine yapışmış tabaklar alev alev yandı

Artvin'de gaz kaçağı sonucunda lokantada yangın çıktı. Lokanta sahibinin ağır yaralandağı yangında işyerinde büyük zarar meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 20:11:00 -
Facia! Üzerine yapışmış tabaklar alev alev yandı

Artvin'de gaz sıkışmasından dolayı lokantada patlama yaşandı. Patlama sırasında lokantada bulunan iş yeri sahibi ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri iş yeri sahibinin ilk tedavisini olay yerinde yaparak en yakın hastaneye kaldırdılar.

Yangına şahitlik eden çevredeki esnaf yangının çıktığı lokantanın sahibi patlama sonrasında kendi çabalarıyla dışarı çıktığını belirterek; “İş yerimde çalışırken patlama sesi duydum. Baktım esnaf arkadaşımızın dükkanında patlama meydana gelmiş koşa koşa geçtik. Özer ağabeyin üzerine tabaklar yapışmıştı, elbiseleri yanıyordu. İlk müdahaleyi yaptık, ambulansa haber verdik. Şuan durumu iyiymiş diye duyduk” açıklamalarında bulundu.

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