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Facia ucuz atlatıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü’ne ait vidanjör, Kuşadası çevre yolundaki köprülü kavşakta asılı kaldı.

13 Eylül 2019 Cuma 16:49
Facia ucuz atlatıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü’ne ait vidanjör, Kuşadası çevre yolundaki köprülü kavşakta asılı kaldı.


Edinilen bilgiye göre, gün içerisinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle çalışma yapan ASKİ vidanjörü, yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla Kuşadası çevre yolunun mezarlık bölümündeki köprülü kavşağının demir korkuluklarına çarptı. Kazada vidanjör yuvarlanmaktan son anda kurtulurken, ortaya da ilginç görüntü çıktı. Can kaybının olmadığı kazada, yol trafiğe kapandı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:49
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