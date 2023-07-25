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Yaşam motosikleti tıra çarptı, kılpayı kurtuldu
Yaşam

motosikleti tıra çarptı, kılpayı kurtuldu

Yeniakit Publisher
2023-07-25 20:41:00 -
motosikleti tıra çarptı, kılpayı kurtuldu

Nereye gideceğini bilemeyen motorcu tıra çarptı. Faciadan son anda kurtuldu.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yol ayrımında karasız kalan motosikletli, tıra arkadan çarptı. Tır dorsesinin altında kalmaktan son anda kurtulan motosikletli yaralandı.
Kaza, Yeniyalı Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre D-100 Karayolundan, Hızır Reis Caddesine girmek istediği esnada kararsız kalan M.B. idaresindeki 34 CBP 512 plakalı motosiklet, H.D. hakimiyetindeki 76 AAP 316 plakalı Mercedes marka tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletli, tır sürücüsünün manevrası sayesinde dorse tekerleğinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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