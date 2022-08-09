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Yerel Facia! Cinnet geçiren genç ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti
Yerel

Facia! Cinnet geçiren genç ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti

Kahramanmaraş’ta cinnet getirdiği iddia edilen bir genç, annesi, babası ve iki kardeşini silahla öldürüp intihar etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 21:59:00 - 2022-08-09 22:01:45
Facia! Cinnet geçiren genç ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti

Kahramanmaraş’ta cinnet getirdiği iddia edilen bir genç, annesi, babası ve iki kardeşini silahla öldürüp intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında B.Ö. (22) kendi evlerinin damına çıkarak maket bıçağı ile intihar girişiminde bulunduğu sırada yanına gelen babası M.Ö. (51), annesi H.Ö. (45), abisi H.F.Ö (25) ve kardeşi T.Ö'yü (11) babasına ait tabancayla vurduktan sonra kendi kafasına ateş etti.

Baba hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede H.Ö., H.F.Ö, T.Ö. ve B.Ö’nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan baba M.Ö. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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